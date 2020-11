El Brighton castiga a medias a un Liverpool gafado

El Liverpool sigue perseguido por la desgracia y al final, entre lesión y lesión, empieza a pagarlo. Este sábado, el equipo de Jürgen Klopp lució su versión más gris ante un Brighton que lo perdonó (casi) todo. Al final, por acaso y derribo, acabó sacando el empate de penalti en el añadido. A los 'reds' le salva la pólvora mayúscula que tienen encima.

Porque otra vez fue Diogo Jota. El delantero suma cinco goles en Premier League, a cada cual más importante para un Liverpool que ha encontrado en él su salvoconducto. Se mueve por todo el ataque, tiene chispa y gol. El comodín que necesitaba este Liverpool que siempre estuvo atado a lo que hiciera su tridente original.

Si no es por ese arrebato del portugués... porque la versión del Liverpool pudo ser una de las peores de la temporada. Tras perder en Champions con el Atalanta, Klopp deshizo algunas rotaciones, pero el once seguía siendo de circunstancias. Mané descansó de inicio y Salah repitió, y la imagen del Liverpool no fue mala de inicio, pero se fue deshaciendo con el paso de los minutos.

Tras un par de llegadas de Jota y Salah, el Brighton descubrió que a la espalda de la zaga 'red' había un mundo por explorar. Veremos en la Premier, pero el Liverpool lo puede pasar realmente mal en la Champions si no encuentra algún acicate a su pareja de centrales. Esta vez, Phillips y Williams sufrieron con las acometidas de los Maupay y Connolly.

De entrada, este último falló un mano a mano, que fue el globo sonda para ver que por ahí, el Liverpool sufría sobremanera. En otra llegada, Connolly cayó ante Williams y el árbitro pitó penalti. Neal Maupay fue a lanzarlo con confianza, pero se pasó. Quiso ajustarlo tanto al palo que lo acabó mandando fuera. Un desastre que coronó marchándose lesionado a los minutos.

El cabreo de Klopp era mayúsculo, que negaba una y otra vez con la cabeza mientras Trossard también apretaba. Eso sí, el Brighton se llevó un susto mayúsculo antes del descanso, cuando Salah adelantaba al Liverpool. Pero el VAR intervino y vio que era fuera de juego. Milimétrico, polémico como siempre, rozando lo ridículo por la nula influencia de ese espacio en la carrera, pero fuera de juego al fin y al cabo.

El técnico 'red' movió el asunto metiendo a Henderson tras el descanso y entonces llegó el momento de Diogo Jota. A la hora de partido, el portugués recibió sobre la línea del área grande, recortó sobre dos defensas y ajustó su disparo al palo corto, en el único hueco que había entre Ryan y los defensas.

Parecía que el Liverpool le acabaría haciendo pagar su inefectividad al Brighton. No le terminaba de llegar la ocasión de rematar y entretanto se lesionaba James Milner. El inglés se marchaba al vestuario con gesto triste y abrazado por Jürgen Klopp, que ve caer a sus soldados a cada partido que pasa. Desgracia también en el Brighton, al que además de Maupay, también se le iba tocado Lallana tras solo ocho minutos en el campo.

Mané metió el 0-2, pero otra vez en fuera de juego. Y en el añadido, con el partido casi muerto, llegó el empate. Andrew Robertson quiso despejar un balón, Welbeck se le adelantó y el escocés acabó pateando la bota del delantero. Penalti y esta vez fue Gross, que no falló, para rescatar un punto y dejarle el liderato en solitario en bandeja al Tottenham... si gana en Stamford Bridge al Chelsea.