El Burela tuvo que jugar con mascarillas porque el rival se negó a hacerse los test

Lamentables los momentos vividos en el Móstoles-Pescados Rubén Burela. Según ha publicado la 'Cadena SER', las jugadoras del Móstoles se negaron a someterse al test de COVID-19 antes del partido, pese a que todos los gastos de las prueba corrían a cuenta del Burela.

Una situación que obligó al conjunto visitante a jugar con mascarillas protectoras durante todo el partido. De hecho, la propia jugadora del Burela Lara Balseiro denunció en su cuenta de Twitter lo vivido en territorio madrileño.

En señal de protesta por la falta de seguridad ante la negativa a someterse a las pruebas de coronavirus, las futbolistas visitantes decidieron plantarse y no disputar el primer minuto de partido, pero lo que sorprendió fue la reacción del Móstoles, ya que aprovecharon la protesta visitante para darles la espalda.

Las imágenes del lamentable momento, subidas por la propia Balseiro a la conocida red social, ha provocado que Natalia Orive, presidenta de la Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala, haya emitido un comunicado por la actitud de las jugadoras del Móstoles y en favor de las futbolistas del Burela.

"Nuestra salud no debe ser negociable. Hemos perdido todos, ahjora somos más pequeños. Más de lo que ya somos. No tengo palabras. Solo vacío. Sin test, no hay fútbol sala", reza una parte del texto publicado por Orive tras el partido, que finalizó con empate 3-3.