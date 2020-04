El calvario de un jugador que no puede operarse por el virus

Brandon está viviendo un particular calvario por una rotura del ligamento cruzado de una rodilla. La recuperación del futbolista será más larga de lo normal debido a la crisis por el coronavirus.

La fecha de su operación estaba prevista para el 23 de marzo, pero tampoco pudo realizarse y tendrá que esperar hasta que haya hueco y tiempo en medio de la pandemia.

"Me han cancelado dos veces pasar por quirófano, pero lo entiendo perfectamente. Hay que ser solidarios con la situación que hay", afirmó en el programa 'El Larguero' de la 'SER'.

Brandon continuó explicando que lo llamaron para decirle que no se podía operar y apuntó que no le han dado fecha: "Me han dicho que toca esperar. No me lo quería creer, el único miedo que tenía era tener una lesión de rodilla".

"Ver que hace unas semanas podía hacer todos los ejercicios y ver que mis compañeros pueden hacerlos y yo no pues me da envidia sana. Es frustrante", continuó.

Por otro lado, el delantero habló sobre los ERTE y se refirió al Girona. "Nos dijeron que el club, de momento, no hará un ERTE y que estemos tranquilos", acabó.