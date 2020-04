El capitán del Barça que pudo hacer toda su carrera en el Madrid

El rumano Gica Popescu ha sido un hombre de carácter marcado durante toda su vida. Se hizo con el brazalete de capitán de un club con una idiosincrasia tan marcada como el Barcelona en apenas dos años y dejó huella.

Pero ahora, tres décadas después, ha revelado que en 1990, cinco años antes de ir al Barça, pudo haber fichado por el Real Madrid.

El autor de frases como "Mi mejor entrenador fue Cruyff, el segundo, también Cruyff, y el tercero, también Cruyff", que pasó por la cárcel en Rumanía e incluso fue asesor del presidente, narró los hechos en 'The Athletic'.

"Tuve un contrato encima de la mesa durante dos días, pero no sabía qué significaba ir al Real Madrid en ese momento. No tenía información porque éramos un país comunista, así que no sabía lo grande que era", comenzó el ex jugador, en una historia que verificó en 'Fanatik' su compañero en la Selección Rumana Emil Sandoi: "Es la pura verdad. Lo vi con mis propios ojos y puedo asegurar que pudo fichar por el Madrid. Vi el contrato que le ofreció Mendoza a Popescu en nuestra habitación".

"Cometí un error", continuó el ex azulgrana, quien, eso sí, confesó que no se arrepiente de no haber fichado por los 'merengues': "No me arrepiento porque tuve una gran carrera, pero tal vez podría haber pasado toda mi vida deportiva allí. ¿Quién sabe? El paso podía haber sido demasiado grande. Cuando llegué al Barcelona sí que estaba realmente preparado".

Y tanto que lo estuvo. Fue capitán al poco tiempo y uno de los hombres más queridos en el club azulgrana en los años 90.