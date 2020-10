El Cartagena se excede con una UD Las Palmas sin reacción

Quinto encuentro seguido sin perder de un Cartagena que, ocho jornadas después, se encuentra a un paso del 'play off' de ascenso a LaLiga. Aunque lo más importante es que el conjunto cartaginés tiene ya siete puntos de distancia con la zona de descenso, único y primordial objetivo.

Los de Borja Jiménez superaron a un Las Palmas que acusó la cantidad de novedades que presentó el entrenador Pepe Mel en la alineación titular. El combinado amarillo apenas generó peligro sobre la portería defendida por Marc Martínez y perdió la capacidad de reacción durante la segunda mitad.

Fue el combinado amarillo, sin embargo, el que estuvo a punto de abrir la lata merced a un remate de Edu Espiau que se fue desviado. El Cartagena ni siquiera se había pronunicado en ataque cuando Rubén Castro asumió la responsabilidad de marcarle a su ex equipo desde los once metros.

Eric Curbelo, dentro del área, empujó por detrás al delantero canario, que solo tuvo que dejarse caer para que el colegiado señalara el punto de penalti. De libro. No lo celebró Rubén Castro, que engañó a Vallés para poner por delante a los locales.

Y al filo del descanso, en otra jugada a balón parado, el Cartagena aumentó su renta. En esta ocasión, no obstante, la pizarra fue la protagonista. Álex Gallar combinó con Rubén Castro desde el saque de esquina para poner un envío templado al segundo palo. Álex Martín, libre de marca, cabeceó a las mallas.

Ni siquiera la charla de Pepe Mel funcionó en Las Palmas, que se mostró sin reacción tras el paso por los vestuarios. Álvaro Lemos, con un lanzamiento desde la derecha, y Clau Mendes, tras una gran acción individual, los únicos que lo intentaron durante la segunda mitad.

Los de Borja Jiménez fueron ganando terreno con el paso de los minutos y Adalberto Carrasquilla, a falta de dos minutos para la conclusión, cerró la goleada del Cartagena con un zapatazo desde la frontal del área. El combinado canario, además de no responder a los tantos locales, se fue del Cartagonova desquiciado. Álvaro Lemos, que fue expulsado, representó los ánimos de los suyos.