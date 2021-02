El Cata Díaz negó su encontronazo con Riquelme en Boca Juniors

Después de cinco temporadas en el Getafe y una más en el Atlético de Madrid, el Cata Díaz decidió dar por terminada su etapa en el fútbol europeo y regresar a Boca Juniors.

Pero solo tres años después, con 37 primaveras en su espalda, el experimentado defensa volvió a jugar en España para recalar en las filas del Fuenlabrada.

Y el actual jugador del Móstoles aseguró que no se debió a ningún problema ni con Román Riquelme ni con Marcelo Delgado: "Se comentó que mi salida de Boca fue por un problema con Román... nunca tuve problemas ni con él ni con Marcelo".

"Ellos me dieron la posibilidad de entrar en el club para trabajar y fui yo quien decidí volver a España y no me pusieron trabas", agregó en una entrevista en 'Radio Colonia'.