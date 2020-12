El choque de cabezas que casi retira a Vertonghen: "Viví nueve meses mareado"

Ahora que los choques se están convirtiendo desgraciadamente en populares por lo sucedido con Raúl Jiménez y Mark Uth, Jan Vertonghen ha aprovechado para revelar el calvario que vivió desde su impacto con Toby Alderweireld en las semifinales de la Champions de 2019.

Aquel día, la cabeza de ambos jugadores chocó y, desde entonces, el internacional belga, ahora en el Benfica, no ha recuperado la normalidad. Fue esta la razón por la que casi no jugó en la última campaña después de haber sido uno de los mejores defensas de Europa durante años.

"Es la primera vez que hablo de ello. No debí haber seguido jugando, aquello me afectó durante nueve meses. Fue la razón por la que no pude aportar todo lo que deseaba sobre el terreno de juego", explicó en 'Sporza'.

Vertonghen reconoció que se esforzó todo lo que pudo porque acababa contrato, pero no estuvo ni tan siquiera cerca de su nivel real: "Me quedaba un año de contrato, así que tenía que jugar, aunque estaba mal. Poca gente sabía esto, estuve con dolores de cabeza y mareos durante meses. Fue mi propia elección y no le echo la culpa a nadie.

A pesar de que casi no contó para Mou, el belga no olvida a su técnico de la pasada campaña e incluso le alabó: "Jugué poco, pero sabía que creía en mí, que contaba conmigo. Es un entrenador fantástico. Con un entrenador así, vas a la guerra. Es muy directo, tanto en el sentido positivo como en el negativo. Si ganas, puedes pedirle lo que quieras. Es muy cercano con sus jugadores, son sus soldados. Puede presionarte, hacerte sentir muy pequeño, pero, si luchas por él, entonces estará contigo".