Apenas siete días después de ganar la Premier, el Liverpool se pegó un buen tortazo en su visita al Etihad, donde recibió los respetos del City antes del encuentro.

Después del pasillo, los de Guardiola atropellaron a los de Klopp. Los 'citizens' le metieron cuatro a su rival merced a los tantos de De Bruyne, Sterling, Foden y Oxlade-Chamberlain en propia puerta.

El germano, en sala de prensa, dio la enhorabuena a su rival. "El City es increíble. Ellos fueron más rápidos que nosotros en mente. Nos faltó fluidez. Hay que aceptar el resultado", dijo ante los micrófonos de 'Sky Sports'.

Por otra parte, Klopp respondió de mala gana al periodista que le preguntó si estaban concentrados para el choque: "A mí me gustó la actitud de mi equipo. ¿No es bueno que otro equipo pueda ser campeón cuando el City puede jugar tan bien? Los vi toda la temporada, no jugaron un mal partido".

Jurgen Klopp absolutely rattled here...



Chill out Jurgen you’ve just won the league



-@footballdaily pic.twitter.com/YmzTJQnr5U