El City se fija en Douglas Costa

El Manchester City no pierde de cara su futuro aunque no pueda jugar en competiciones europea si se confirma y el TAS no reduce la sanción que le ha impuesto la UEFA.

Según 'Mundo Deportivo', uno de los jugadores que está siguiendo el conjunto inglés es Douglas Costa. El brasileño ya coincidió con Pep Guardiola en su etapa en el Bayern de Múnich.

El citado medio indicó que incluso podría ser una petición del entrenador catalán al ser un futbolista rápido y con características que gustan a Pep.

En cuanto a la operación, no sería demasiado complicada. Douglas Costa no cuenta demasiado para Sarri y su contrato expira en 2022, además de que su valor de mercado es bajo.