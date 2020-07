El compromiso, la seña de identidad de Laure

Laure Sanabria, defensa y capitán del Alcorcón, declaró este martes que está siendo "complicado jugar sin público" este último tramo final de campeonato y apuntó que en las dos jornadas que quedan "van a pelear con toda la fuerza para quedar lo más arriba posible".

Laure, de 35 años, cumple su tercera temporada en el Alcorcón y, ndesde su llegada en 2017, ha sido titular en el lateral derecho del equipo alfarero.

"Estoy muy orgulloso de pertenecer a una pequeña parte de la historia del Alcorcón. Son muchos años en la élite y estoy muy contento con mi trayectoria. Soy un futbolista de club y en todos los que he estado me he sentido muy involucrado. El compromiso es mi seña de identidad", dijo Laure, en declaraciones difundidas por el club.

En este tramo final de Liga todos los partidos se están disputando a puerta cerrada sin público en las gradas y con estrictas medidas de seguridad. "La afición siempre es necesaria y la verdad es que les echamos mucho de menos. Es complicado jugar así porque todo lo que hacemos es por y para ellos. Queremos que estén orgullosos de nosotros",comentó.

A falta de dos jornadas para que acabe el campeonato, el Alcorcón es undécimo, con 54 puntos, y está a cuatro de la sexta plaza que ocupa el Elche y que cierra los puestos del 'play off'.

"Aunque ahora los resultados no nos están acompañando demasiado, el equipo está siendo muy competitivo y está dando la cara. En estas jornadas que quedan vamos a pelear con toda nuestra fuerza para estar lo más arriba posible", confesó.

Los dos partidos que le quedan al Alcorcón para acabar la Liga son en La Rosaleda, frente al Málaga, y en Santo Domingo contra el Girona.