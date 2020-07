"¿El COVID-19 en Barcelona? Nos preocupa..."

El 8 de agosto, el Barcelona recibe en el Camp Nou al Nápoles. Y está habiendo un repunte de casos del COVID-19.

Sobre este tema le preguntaron a Gattuso, que admitió que están preocupados. "Es normal que haya cierta preocupación, pero no voy a hablar", dijo.

Cree que no le compete al técnico hablar de ese asunto. "Personalmente, no voy a decir nada al respecto. Ese no es mi trabajo", expresó.

"Nuestros directivos y el presidente, De Laurentiis, lidiarán con ello. Es su tarea. Ellos lo resolverán", se limitó a decir Gattuso.

Sí habló sobre el Nápoles que espera en el Camp Nou: "Esperemos que lleguemos bien al choque contra el Barça. La mentalidad es importante. Creo que hemos estado bien los últimos meses y hay que seguir así".