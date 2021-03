El cuarentón al que la edad no le afecta

En el mundo del fútbol, la edad importa y mucho. Es cierto que esto puede perjudicar al equipo, pero hay futbolistas que, a pesar de ser todo unos veteranos, se cuidan como el buen vino y mejoran como los años.

Es el caso de Pepe Sand. El delantero de Lanús tiene 40 años y no parece que le afecte mucho. Y es que es actualmente es el máximo realizador de la historia del 'Granate': ha firmado 139 goles en 222 partidos tras varias etapas.

Sus números son escandalosos y eso evidencia lo importante que es para su equipo. No obstante, el argentino admitió hacer varias semanas que su carrera podía haber sido mucho mejor si hubiese entrenado como lo hace ahora.

"Mi carrera hubiese sido un poquito mejor si hubiera entrenado de otra manera, como lo hago ahora. Siempre tuve la inteligencia de poder jugar con otro '9", dijo Sand a su paso por 'Una Moneda Al Aire por Club 947'.

Pero eso no quedó ahí. Y es que el delantero afirmó que eso le está costando un mundo: "Lo que más me pone contento de mi carrera es mantenerme tanto tiempo en el primer nivel. Cada vez me cuesta más entrenar por la edad".

Por último, el veterano dejó muy claro que le gustaría decir adiós jugando. "Quiero terminar así. Si en algún momento Luis me ve mal, no tendría problema en ser suplente", concluyó.