El dardo de Aubameyang al Arsenal sobre su renovación

El contrato de Aubameyang con el Arsenal se extiende hasta 2021. Eso significa que, si no llegan a un acuerdo este curso, los 'gunners' se exponen a que se marche totalmente gratis el verano que viene. Eso o tendrán que encontrar un equipo que satisfaga las pretensiones económicas del club...

El gabonés habló sobre su futuro con 'Téléfoot' y afirmó no tener noticia alguna sobre su renovación. "Recientemente, no he recibido ninguna oferta para renovar", señaló.

Admitió que sí ha habido cierto diálogo con el Arsenal, pero sin nada cerrado. "Por supuesto, hemos tenido conversaciones con el club", matizó.

Y dejó un dardo a la directiva: "Ellos saben muy bien por qué no ha pasado nada hasta ahora. El club tiene la llave, depende de ellos hacer su trabajo".

Aubameyang dejó la puerta entreabierta. "Veremos cómo van las cosas... Es un punto de inflexión en mi carrera, seré muy franco con todos. Va a ser una decisión difícil de tomar, todavía no he decidido nada".

El atacante parece tener claro que, sea cual sea su próximo destino, quiere ganar títulos. "Todos queremos pelear por trofeos", finalizó.

Media Europa sigue a Aubameyang. En el Arsenal son conscientes y quieren mantener alejadas a sus 'novias', aunque parece que aún no han ofrecido nada al atacante. El gabonés ha sido claro y espera que los 'gunners' muevan ficha...