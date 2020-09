El debut de Morata: titularidad, cabalgadas... y un pase que acabó en meme

Tras la marcha de Gonzalo Higuaín a la MLS, la llegada de Álvaro Morata deja al español como el principal '9' de la Juventus, si no contamos a Cristiano. Está destinado a entenderse con el portugués, con el que ya coincidió en el pasado.

No ocurrió así en su partido frente a la Roma. Intentó hacer en varios tramos la guerra por su cuenta, pero no pudo ser todo lo eficaz que querría. Tampoco logró congeniar con el '7', con el que no se entendió en un par de desmarques.

Y, por si fuera poco, uno de sus pases fallados se convirtió en objeto de las bromas de parte de sus detractores en las redes sociales, donde salieron los primeros 'memes'. Los inicios nunca fueron fáciles... tampoco en Turín.