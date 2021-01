El declive del Derby County de Rooney: apeado de la FA Cup ¡por un Sexta División!

El Derby County, que en el Championship se encuentra en zona de descenso, se despidió este sábado también de la FA Cup. Los 'rams' no pudieron con el Chorley a domicilio y fueron apeados de la competición.

El conjunto del Victory Park, además, se trata de un club que juega en la Sexta División del fútbol inglés, por lo que el declive del combinado dirigido por Wayne Rooney continúa dando pasos hacia delante.

El ex futbolista del Manchester United, no obstante, no pudo dirigir a su equipo debido a un brote de contagios de COVID-19 que incluso provocó anteriormente el cierre de las instalaciones del Derby County.

En ausencia de Rooney, Darren Wassall dirigió a los jugadores de un equipo que perdieron frente a unos futbolistas de un conjunto cinco categorías inferior.

Hall, en el primer tramo de encuentro, abrió la lata, mientras que Mikel Calveley cerró la victoria del Chorley a falta de seis minutos para la conclusión del partido.