"El Dépor, por historia e institución, está por encima de lo que está haciendo"

Juanma tiene claro que el Dépor vale más de lo que está haciendo últimamente. La entidad gallega solicitó no solo que se anulara su descenso, sino que el Fuenlabrada se fuera a Segunda División B. Se trata de algo que, para el capitán 'kiriko', no hace justicia ni a su historia ni a su categoría como institución.

"Me parece una aberración. El Dépor, por historia y como institución, está muy por encima de todo lo que está haciendo. Todo lo que nos pasa a nosotros les pudo haber pasado a ellos. Ahora es fácil pedir que nos bajen porque ellos se salvarían, pero entran en una guerra para salvar lo que no lograron en el campo", afirmó.

También reveló qué hizo en cuanto supo de los casos: "En cuanto supe que teníamos seis positivos, me puse en contacto con el resto de capitanes de Segunda en el grupo de 'whatsapp' que tenemos y les dije que la jornada tenía que pararse. Jamás se debió jugar nada. Podía ser yo perjudicado o beneficiado. No sé si la Federación o Tebas no quisieron parar, pero las jornadas unificadas se hacen para que nadie juegue con las ventajas de saber otros resultados".

"Se desvirtúa la competición. Ahora nosotros tenemos la ventaja de saber el resultado que necesitamos y el Dépor está descendido, pero pudo ser diferente todo. Pudo pasar que a los dos nos valiese el empate ahora, o que el Dépor necesitase ganar y nosotros estar en el 'play off", añadió.

También defendió a su club: "Hizo lo que tenía que hacer, seguir a rajatabla el protocolo. LaLiga marca las pautas y tanto el CSD como la Federación dieron el visto bueno a ese protocolo. Hicimos lo que estaba marcado. Hicimos dos PCR y un test de sangre antes de venir y los que viajamos dimos negativo. Cuatro componentes del grupo tuvieron alteraciones en sus pruebas y se quedaron en Madrid. Se actuó bien".

Y rechazó una Liga de 24: "¿Por qué de 24 y no de 26? Sería injusto salvar a Numancia y Deportivo cuando han hecho los mismos méritos que Extremadura y Racing para descender. Vista la jornada, los cuatro han bajado. Lo justo sería que no descendiese nadie. Y arriba nosotros nos hemos ganado el derecho a optar al 'play off' y estamos en condiciones y hay tiempo para meter nuestra jornada".

"El club sabe que lo que queremos es ponernos bien y jugar. A eso vinimos a A Coruña. Queremos hacer valer ese derecho, como si tenemos que completar la convocatoria con chicos del filial, y optar al sueño que nos merecemos de subir a Primera", concluyó.