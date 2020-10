El descaro del Cartagena amenaza a un Almería obligado a reaccionar

El Almería recibe al Cartagena en un duelo en el que, tras tres derrotas seguidas y pese a llevarse pocas jornadas en LaLiga SmartBank, se juega buena parte de la credibilidad de su ambicioso proyecto y quizás el futuro de su técnico, José Gomes, ante un rival en racha, con tres partidos seguidos invicto.

La plantilla del conjunto almeriense se ha conjurado para recuperar la senda de las victorias en su regreso al Estadio de los Juegos Mediterráneos, donde perdió 0-1 con el Sporting en su único encuentro hasta ahora en casa, y disipar las dudas generadas por esas tres derrotas y, sobre todo, por la imagen exhibida en las dos últimas ante Logroñés y Las Palmas.

El equipo entrenado por el portugués José Gomes podría presentar novedades en la alineación titular después de esas tres citas infructuosas que le sitúan como penúltimo, aunque con dos partidos aún pendientes de disputar.

Esas variantes podrían deparar un once con un tinte más defensivo que el que cayó en Gran Canaria (2-0) según lo visto en el entrenamiento de este martes, con tres cambios y un medio campo nuevo con César de la Hoz, que descansó el pasado sábado, y el serbio Radosav Petrovic, en lugar de Manu Morlandes y el luso Samú Costa.

La otra novedad podría ser la entrada de José Corpas para reforzar la banda derecha, con lo que Ager Aketxe pasaría a la media punta y Juan Villar, que no acabó el partido en Las Palmas, no repetiría como titular.

Para cortar su mala racha, el conjunto rojiblanco deberá mostrar una imagen diferente, hacerse con el dominio de las áreas, una carencia que influyó mucho en sus tres derrotas recientes, y, sobre todo, recuperar el gol, ya que, en esos tres encuentros, no logró ver puerta y, en los dos últimos, apenas generó ocasiones de peligro.

El Cartagena, con rotaciones en su once anunciadas por su entrenador, Borja Jiménez, tratará de "aprovechar" ese mal momento del conjunto andaluz, que consideró, sin embargo, que cuenta con "una plantilla con indudable talento".

Para el preparador blanquinegro, los cambios no afectan para nada. "Tenemos una plantilla muy amplia y creo que habrá posibilidades para que muchos de nuestros jugadores que no vienen jugando puedan participar. Seguro que habrá algún cambio en la alineación, pero no sabría decir cuántos porque aún queda un entrenamiento. Confiamos en todos los jugadores que tenemos y da igual quién juegue porque prima la idea y el concepto del equipo", aseguró el técnico abulense.

Quienes no estarán son el centrocampista Sergio Aguza, jugador cedido por el Almería y en cuyo contrato se incluyó una cláusula que le impide enfrentarse al equipo que tiene sus derechos; ni el delantero hispano escocés Jack Harper, quien sigue entrenando a un ritmo inferior al de sus compañeros por el tiempo que ha estado lesionado antes de incororarse este pasado verano por el Cartagena.

Alineaciones probables:

Almería: Makaridze; Balliu, Maras, Jorge Cuenca, Akieme; César de la Hoz, Petrovic; Corpas, Aketxe, Carvalho; y Umar Sadiq.

Cartagena: Marc Martínez; Julián Delmás, David Andújar, Uri, Forniés; Cordero, Sergio Lozano, William, Berto Cayarga; Elady y Simón Moreno.

Árbitro: David Gálvez Rascón (C. Madrileño).

Estadio: Juegos Mediterráneos.

Hora: 21.30.