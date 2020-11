El día que Karius defendió los colores del City

A sus 27 años, Karius está afrontando una nueva etapa de su carrera en el Union Berlin. El germano decidió volver a su país tras su nefasta cesión en el Besiktas, donde volvió a cometer fallos muy tontos.

Su ridícula actuación en la final de la Champions contra el Real Madrid en 2018 marcó un antes y un después en su vida, ya que pasó de ser de lo mejorcito del Liverpool a ser prácticamente de lo peor.

Klopp no lo quería y se marchó a Turquía, para luego volver y tener que irse de nuevo. Desde aquella fatídica noche no es el mismo y pensaba que el Union Berlin le iba a ayudar a reencontrarse, pero ni por esas.

Debutó en un partido no oficial, en el amistoso frente al Hannover 96 del pasado 8 de octubre de 2020. De nuevo, Karius está pasando por un mal momento pero no siempre fue así.

Vamos a recordar el día en el que el germano estuvo en el City con apenas 16 años. Su primera experiencia en Inglaterra fue en el cuadro 'citizen', algo que quizá muchos desconocían.

Los ojeadores del equipo 'sky blue' lo descubrieron en Alemania y él se unió con mucho gusto a la academia del cuadro inglés (2009). "Jugué con el Sub 18 y el Sub 21, y entrenaba todos los días con el primer equipo, con Joe Hart, que era un gran tipo y me ayudó mucho en ese entonces. Fue un gran modelo a seguir", dijo en du día Karis ante los micrófonos de 'Sky Sports'.

El alemán quería ser regular con los mayores, pero vio que no era posible: "Era bastante difícil para un jugador joven, especialmente como portero, así que pensé que tendría que salir a un club más pequeño".

El City lo acabó cediendo al Mainz 05 (2011), donde estaba Thomas Tuchel, y al final el cuadro germano lo contrató. Karius estuvo únicamente dos años en el cuadro 'sky blue' y nunca pudo debutar en el primer equipo, y eso que el club le ayudó en todo.