El día que Rapinoe le pidió la camiseta a Corredera

Megan Rapinoe y Marta Corredera volverán a encontrarse este domingo 8 de marzo, en la SheBelieves Cup. La estrella estadounidense y la española se conocieron en el pasado Mundial de Francia, una cita que las norteamericanas se llevaron por un ajustado 1-2 con dos penaltis a favor.

Tal fue el partidazo de la Selección Española Femenina en general y el de la jugadora del Levante en particular que la actual Balón de Oro terminó pidiéndole la camiseta a la '7' de 'la Roja', ante la sorpresa de todos.

Y es que Corredera impidió que Rapinoe mostrara su mejor versión en aquel histórico partido, con un marcaje pegadizo que agobió a la estadounidense, sin apenas dejarla respirar.

Tras el duelo, la propia internacional española desveló cómo Rapinoe le pidió la camiseta: "Estuvimos todo el partido hablando y, al acabar, me pidió la camiseta. No me lo esperaba. Me felicitó por mi partido".