El día que Zidane pidió que no le hicieran más caños

César Miguel Rebosio ha contado en 'Uci Deportes' una anécdota que jamás olvidará que tiene a él como protagonista y al actual entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane.

Cuando el francés defendía la camiseta del club blanco, en un partido en La Romareda se llevó un caño de Rebosio y este le escoció bastante, pero sus formas fueron las mejores.

"Nos enfrentamos en Zaragoza y yo jugaba de lateral. Entonces me sumé al ataque y le hice un caño. A la segunda le intenté hacer otro y no pude. Me miró y me dijo 'otro caño, no", recordó.

Entonces, Rebosio no dudó en contestarle y le dijo "no, maestro" y ahí quedaron las diferencias pacíficas entre los dos futbolistas.

El ex futbolista del Zaragoza logró levantar dos Copa del Rey con el club maño, aunque tambiém le tocó vivir el escenso en 2002.