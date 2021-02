El dolor de Totti: "Prefería suicidarme antes que irme de la Roma"

Francesco Totti está muy dolido con la directiva de la Roma. En una entrevista para 'Bobo TV' con Christian Vieri, el legendario capitán 'giallorrosso' se explayó y aseguró que fue forzado a marcharse en 2019, cuando dimitió de su puesto en el organigrama del club.

"Prefería suicidarme antes que irme de Roma", expresó Totti, que reveló cómo se sintió en aquel momento: "Me imaginé en Roma para siempre. Luego me pusieron entre la espada y la pared, obligándome a tomar una decisión que nunca habría tomado".

"Yo siempre apoyo a la Roma. Me enfado porque soy 'tifoso' y quiero que acabe siempre lo más alto posible, pero espero poder llevar a la Roma jugadores jóvenes de calidad. Quiero ayudarla desde fuera, visto que no soy bien recibido dentro", expresó.

En este sentido, lamentó no haber tenido más poder: "Me hubiera gustado ser el director deportivo. No para tener poder sobre todo, pero al menos una capacidad de decidir sobre los jugadores. Lo habría hecho mejor que otros, pero en ese contexto era el último de los últimos. Nunca me involucraron en las decisiones".

Además, lanzó un dardo directo al propietario Dan Friedkin, al técnico Paulo Fonseca y al responsable deportivo Tiago Pinto: "Ahora el club sigue en manos de extranjeros. El entrenador y el director deportivo son extranjeros. Sería útil tener en el club a alguien que lo supiera todo sobre la Roma, que es lo que falta en este momento".

"¿Es una coincidencia que los grandes ex jugadores no vuelvan? ¿Crees que es una coincidencia? Si tuviera un club, llamaría a todos los que pudiera y les daría puestos. Cualquiera que haya jugado entiende de fútbol. Rui Costa está haciendo grandes cosas en el Benfica, por ejemplo", aseveró.