El empate de Henry Martin provocó un conato de pelea en las gradas

No sería un 'Clásico Capitalino' si no hubiese tensión. El problema es que muchos malentienden esa tensión, y la usan para descargar sus propias frustraciones. Los duelos entre Pumas y América no pocas veces han acabado con enfrentamiento entre las hinchadas rivales, y el de este viernes por poco no fue uno de ellos.

En esta ocasión fue el agónico empate de Henry Martin el que desembocó todo. Un gol, en el 94', que privó a Pumas del triunfo. El malestar en la hinchada local era comprensible, y algún americanista lo aprovechó para meter el dedo en la llaga.

Por suerte, en las gradas del Olímpico Universitario el conato de pelea no fue a mayores esta vez, y todo se resolvió de forma relativamente pacífica. Unos gritos, unos insultos, palabras malsonantes y hasta el próximo 'Clásico'.