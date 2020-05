El español que tiene un disparo más potente que Cristiano y Roberto Carlos

"Roberto Carlos tiraba a 121 km/h, Cristiano Ronaldo lo hace a unos 117 km/h y yo lo hago a 138 km/h". Así de contundente es Javier Galán, el hombre que posee el actual Récord Guinness del disparo más potente del mundo.

Desde hace 18 años tiene este español de 41 años el récord 'The fastest football kick' en sus manos, un hombre que puede presumir de ser el que con más potencia golpea al balón, por encima de figuras reconocidas del mundo del fútbol.

Ex jugador del Fuencarral, con el que llegó a jugar en Tercera División, contó al diario 'AS' cómo superó a todos: "Probé y gané con 138 km/h. La distancia es la de un penalti normal. Te miden la salida desde tu pie. La cámara enfoca la salida del balón. Para el Guinness, solo te dejan tres tiros sin calentar porque iba el notario. Ibas y tirabas y me salió a 129 km/h".

"En Italia, querían si o si que se superara. En todo el Sur de Italia nadie se acercó y tuvieron que coger a un chaval del Brescia, húngaro, y llegó a 118. Yo tiré a 128 km/h. El director me dijo 'no le pegues más", añadió Javier.

Además, recordó cómo se divertía en los campos de Madrid con su sensacional potencia: "Normal no era, yo sé que le pegaba fuerte. En juvenil, con un Mikasa en campo de tierra sacaba de puerta y llegaba al otro área. Con 17 años, en Preferente, me acuerdo de días de lluvia y viento y los de 30 y veintimuchos me decían 'saca tu, Javi. Pégale duro, que no la sacamos".

"Mi golpeo es normal. No cojo carrerilla de lado, lo hago todo recto. Como yo venía del fútbol sala, le pego con el empeine pero más interior. Es un golpe muy seco. No hace parábola, el balón va recto. No hace curva. Es un golpeo seco", sentenció el hombre con el disparo más potente del mundo.