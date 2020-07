El Espanyol busca la forma de atar a Raúl De Tomás y a Cabrera

El Espanyol no quiere perder el tiempo tras haberse conocido su descenso a Segunda División y ya trabaja para poder hacer la mejor plantilla posible para volver a Primera.

Uno de los mayores objetivos de la entodad 'perica' es el de retener a su delantero Raúl DE Tomás, pero no hay nada decidido hasta el momento.

"Querríamos que fuera el delantero centro la próxima temporada, pero no sabemos si podrá ser. Nos gustaría que siguiese, pero los contratos son confidenciales y cuando haya un desenlace lo explicaremos todo", dijo José María Durán, director general del Espanyol, durante una entrevista en 'Esports COPE'.

Al delantero no le faltarán ofertas y, según 'pericosonline', tiene una cláusula para abandonar el Espanyol, al igual que Cabrera. Esta información se contradice, eso sí, con la que sacó 'AS' hace unas semanas, en la que se decía que no hay nada que diga que 'RDT' puede salir.

Hasta la fecha, el Espanyol trabaja a conciencia para retener al delantero y a Cabrera, dos jugadores por los que ya han preguntado clubes como el Valencia o el Sevilla, según 'Mundo Deportivo'.