"El estilo que vale es el de ganar como sea, no hay otro mejor"

En el Atlético están satisfechos con la imagen mostrada ante el Granada. El 6-1 da fuerza a los 'colchoneros' para LaLiga, que acaba de comenzar.

Su próximo rival es la SD Huesca. Simeone pasó por rueda de prensa de cara a ese partido.

"No me detengo en las críticas, tampoco en los halagos. Nosotros vamos partido a partido. Nos enfrentaremos a un gran rival, la SD Huesca, que hizo buenos partidos ante Villarreal y Valencia. Tienen un estilo muy dinámico, con personalidad y claridad", dijo el Cholo.

Le preguntaron una vez más por el estilo del Atlético y dejó claro cuál es el favorito del equipo rojiblanco. "El estilo es ganar partidos. Es el mejor estilo del mundo. ¿Y ganar cómo? Como sea", apostilló.

Habló también el técnico sobre Suárez y su gran debut. "Tiene una humildad absoluta. Un jugador así, de su jerarquía... ha venido con ganas de empezar a mostrar desde el campo lo importante que puede para el equipo. En el vestuario lo conocen todos. La plantilla está llena de gente noble y necesita que quien venga lo haya a ayudar al equipo. Tanto Suárez como el grupo se están compartando así", dijo.

No adelantó si será Suárez titular ante la SD Huesca. "Veremos si juega Costa, si lo hace Suárez... si lo hacen juntos o separados", se limitó a decir.

Cree que, sea como sea como jueguen, ambos tienen mucho que aportar. "Hay más posibilidades con ambos en la plantilla. Diego es diferente a Luis, es más de desmarques, de movimientos hacia los costados. Lo que hemos visto de Suárez son más movimientos cortos, diagonales en el área, presencia en la zona de gol... Pueden jugar juntos seguro. Veremos en qué momento en qué situación. Necesitamos que nos den el fuego que tienen", señaló.

Cuestionado por Cavani, prefirió no entrar en materia: "No hablo de quien no está en la plantilla. Todos conocen a Cavani, todos conocen que lo que nos importa es el partido contra la SD Huesca y lograr los objetivos que nos marcamos todos los años".

Por último, guardó silencio sobre el VAR. "Entiendo la pregunta... pero entended también mi silencio. Hay que ser muy respetuosos con lo que se dice. Si antes no opinaba, imaginad ahora...", finalizó.