El ex del Liverpool que sufre depresión: "Estoy en un lado oscuro"

La carrera deportiva de Jordon Ibe le tiene guardada muchas alegrías. El futbolista inglés comenzó en el Wycombe Wanderers y con 16 años se marchó al Liverpool.

Con los 'reds' logró disputar en una temporada hasta 41 partidos con el primer equipo, por lo que pasó a ser una perla a la que había que ir puliendo. Uno de los grande destellos de la Premier.

Ibe se marchó al Bournemouth y sus presencias han ido descendiendo, ya que en el curso anterior solo jugó cuatro partidos y eso hizo que se fuera al Derby County.

Con Rooney como entrenador, el atacante siente que tiene toda la confianza del técnico y ha decidido explicar lo que le sucede para llevar un mes apartado del equipo.

"Quiero disculparme con los aficonados porque me encuentro en un lado oscuro, debido a que sufro depresión. Simplemente encuentro las cosas difíciles. Agradezco el cariño de todo el mundo", ha contado en sus redes sociales.

Con el primer equipo no ha echado a andar aún, aunque su regreso a los entrenamientos parece que se dará en los próximos días. Para no perder tanto ritmo, sí que ha participado en el algunos choques con el Sub 23.

"Son tiempos difíciles en general y no solo para mí. Tengo el apoyo de mi familia, del Derby County y me curaré, pues estoy 100% comprometido", concluyó Jordon Ibe.

Los tres minutos que aparecen en la hoja paticular de Ibe de esta temporada los disputó el 12 de diciembre. Desde entonces, Rooney lo espera con muchas ganas.