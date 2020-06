El ex jugador Thomas Beattie se declara homosexual

La homosexualidad sigue siendo un tema tabú en el mundo del fútbol en pleno siglo XXI. Ningún futbolista en activo ha declarado serlo, si bien el ya ex jugador Thomas Beattie sí lo ha hecho.

"Nunca pensé en saluir del armario mientras jugaba. Literalmente sentí que tenía que sacrificar una de las dos cosas: quién soy o el deporte que siempre he amado", reveló el ex futbolista inglés.

Beattie afirmó quer utilizó el fútbol "como válvula de escape". "En muchos sentidos me salvó, hasta que alcancé cierta madurez personal. Es un proceso nuevo que me va a llevar tiempo. Como atleta nadie te ayuda a hablar de algo así, es por eso que quería compartir mi historia", añadió en 'ESPN'.

"La sociedad me decía que la masculinidad está vinculada a la sexualidad, por lo que ser un atleta que practicaba un dpeorte físico me hacía sentir que vivía una contradicción", reflejó el ex futbolista.

Han pasado 30 años desde que Justin Fashanu, en 1990, también se declarase homosexual. Por aquel entonces el futbolista se suicidó ocho años después.