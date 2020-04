El fallo por el 'caso Neymar', a punto de caramelo

El juicio por el fichaje de Neymar por el Barça podría tener una resolución inminente. Al menos así lo augura el presidente de Santos, José Carlos Peres, quien se refirió a ello en declaraciones efectuadas a 'Bandsports'.

"La corte nos explicó que fallaría en un mes pero puede retrasarse por la crisis del coronavirus. Esperamos una resolución rápida", comentó.

Con todo, el máximo dirigente del club paulista quiso dejar claro que el afán del juicio es exclusivamente contra el Barcelona y que con Neymar hay una relación muy buena.

"Creo que no se puede procesar a un ídolo, esta acción viene de la directiva anterior. Perdimos en 2018, recurrimos y la decisión está a punto de conocerse. Queremos tener buena relación con Neymar, el proceso no es contra él sino contra el Barcelona. Ambos forman parte y estamos obligados a seguir adelante. Pero nuestra relación con Neymar es buena, frecuenta los medios del club, es un chico de la Vila, y no podemos renunciar a él", comentó Peres.

En caso de que el fallo del tribunal se conozca pronto, ello podría influir también en la intención del Barcelona de repescarle para la próxima temporada o los deseos del jugador por regresar.