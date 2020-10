"A Jovic lo pedí yo, eres tú el que dice que no lo quiero"

Zinedine Zidane compareció ante los medios de comunicación en una rueda de prensa virtual para analizar el próximo cara a cara que enfrentará al Real Madrid ante el Cádiz, en la sexta jornada de Liga.

El técnico francés quiso comenzar hablando del rival de este sábado 17 de octubre: "Han sido 12 días sin 14 jugadores, pero entrenamos muy bien. Vinieron todos bien y sanos, que es lo más importante. Es lo que hay, ya entrenamos este viernes y tenemos un gran partido. Estamos preparados para afrontar este tramo".

"Es un equipo muy disciplinado que acaba de subir y está claro que nos lo van a poner difícil. Pero sabemos que en la Liga todos los equipos son muy difíciles. La Segunda División de España es muy buena, muy competitiva. Sabemos que van a intentar ir por la victoria, así que vamos a intentar sacar un buen partido para sumar los tres puntos", añadió el técnico francés.

Sobre la posibilidad de poner a algún jugador fuera de su posición, a raíz de unas declaraciones de Griezmann, declaró: "Lo siento, pero no te voy a contestar. No estoy pendiente de cosas de fuera, solo me importa el partido del sábado".

En cuanto a las declaraciones de Borja Mayoral sobre Luka Jovic, comentó: "Yo siempre hablo con mis jugadores, pero son cosas privadas. De todas formas, no te voy a decir lo que hablo con mis jugadores. Lo más importante es internar ser sinceros con ellos. No me voy a meter en lo que opina cada uno. Este es el grupo que hay y con el que vamos a luchar, y es lo que me interesa".

Además, dejó claro que cuenta con Jovic en el presente curso: "Eres tú el que dice que no lo quiero, pero eso no es así. A Jovic lo pedí yo y hemos hablado con el club. Se dicen tonterías, pero no es así".

También ofreció su opinión sobre esa posibilidad de que Messi fichara por el Madrid en 2013: "No sé nada y tampoco te voy a hablar de un jugador que no es nuestro. Sabemos lo que es Messi, todo lo que ha hecho y lo que está haciendo. Pero no sé nada de lo que me preguntas, por lo que no te puedo decir nada".

'Zizou' también tuvo tiempo de hablar de Rodrygo: "Estos jugadores pueden jugar en muchas posiciones. Es un jugador de futuro. Jugar por la derecha es su posición preferida, pero puede hacerlo también por la izquierda y en la mediapunta".

¿Qué opina Zidane sobre los partidos a puerta cerrada por el COVID-19? El francés responde: "Yo no mando en estas cosas. Hacemos lo que nos dicen y nos adaptamos a la situación. Si hay público, mejor, sin duda".

"Haaland no es mi jugador, pero es bueno"

Zidane también habló de la actuación de Odegaard y Haalandcon Noruega: "He visto todos sus partidos. Martin jugó un poco diferente en la línea de cuatro, pero bien. Me gusta que mis futbolistas jueguen cuando van con sus selecciones. Haaland no es mi jugador, pero es bueno, qué te voy a decir".

A la pregunta de por qué Rodrygo juega más minutos con el Brasil y Vinicius más con el Real Madrid, declaró: "¿Qué te voy a contestar? Yo cuento con todos mis jugadores de la misma manera, no sé qué piensa el otro entrenador (Tite)".

En cuanto a la posibilidad de que saque un once con alternativas ante el Cádiz, explicó: "Para ganar cosas en una larga temporada necesitamos rotaciones y hay jugadores muy buenos para cambiar. Pero os recuerdo que ellos nunca descansan".

"Sé que la afición quiere que siempre ganemos, pero nunca descansan. No me quejo, solo quiero hacer saber que las rotaciones son necesarias. Hay 14-15 jugadores nuestros que no descansan nunca. Los nuestros no paran nunca. ¿Rotación con Courtois? Ya veremos, tenemos tres porteros y hay que pensarlo".

¿Se siente valorado Zidane en el Real Madrid? "Me siento valorado porque estoy entrenando al Real Madrid y eso es una responsabilidad muy importante. Pero esto no va a durar toda la vida y lo que hago lo hago al 2.000%. Disfruto de lo que me apasiona", sentenció Zidane.

El técnico 'merengue' también habló sobre el posible fichaje de Mbappé: "Hay muchos rumores en torno al Real Madrid y no hablo del jugador en especial, sino de todos en general. Esto no molesta ni influye. Lo que se diga no influye en el vestuario. El mercado de fichajes está cerrado, tenemos este equipo que va a luchar con todo lo que tenemos por delante y es lo que vamos a hacer".