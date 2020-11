El fichaje es Rüdiger... ¿si no llega Eric García?

El eje de la defensa del FC Barcelona es un continuo culebrón. Sin las incorporaciones necesarias en el pasado mercado de fichajes, se preveía una ventana de invierno en la que saldrían muchos nombres, como lo ha sido el de Eric García. Sin embargo, la figura de Rüdiger reaparece tras la posible negación del central del City a ir al club 'culé'.

Las últimas noticias con respecto al central que se encuentra a las órdenes de Guardiola es que el Barça tendrá en el Real Madrid a un competidor por el defensa español, por el que el club azulgrana tendría que pagar 15 millones de euros o esperar a verano.

Como las esperas no suelen ser del agrado en 'Can Barça', la secretaría técnica del club baraja, tal y como informa 'AS', incorporar en el mercado de invierno al central del Chelsea Rüdiger, jugador de 27 años que ya estuvo en la rampa de salida del conjunto inglés y sonó para varios equipos de la Premier y la Serie A.

Además, sería un refuerzo que no implicaría un gran desembolso económico, algo a tener en cuenta en las arcas del Barça, que con los efectos de la pandemia se ha visto obligado a recortar en gastos, como muchos otros conjuntos en el panorama del fútbol actual.

Por lo tanto, la idea principal del FC Barcelona sería hacer la última ofensiva por Eric García en enero, movimiento que, si no sale como en la Ciudad Condal pretenden, sacaría la bala de la recámara, llamada Antonio Rüdiger.