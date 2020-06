El físico de Jordi Alba, ante la exigencia del calendario

El Barcelona se enfrenta en estas cinco semanas a un reto mayúsculo. La poca longitud de la plantilla obligará a Setién a tirar de las mismas fichas en las posiciones clave, como la del lateral zurdo.

Jordi Alba es el dueño y señor de la banda izquierda. Sin embargo, el lateral ha tenido la temporada más complicada, en relación a los problemas físicos, de las últimas campañas, como recordó 'AS'.

Son once partidos en apenas cinco semanas las que debe afrontar el Barcelona, al igual que el resto de conjuntos de Primera División. Once encuentros con una gran carga física para los futbolistas.

Los problemas musculares han impedido a Jordi Alba brillar esta campaña, que ha visto, recordó la fuente citada, cómo ha estado de baja durante 67 días en la presente campaña.

Cabe recordar que el internacional español no había estado tanto tiempo fuera desde que llegase a la disciplina del Barcelona, en el verano de 2012.

Totalmente preparado se encuentra Junior Firpo. El ex del Betis llegó este verano, pero aún no ha sido capaz de demostrar regularidad para ganarse un sitio en el complicado once del Barcelona.