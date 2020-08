El Fuenla asegura que "se ha hecho justicia" tras la decisión de Competición

Miércoles 5 de agosto en Riazor. Es la fecha y el lugar elegido para la disputa del encuentro entre el Deportivo de la Coruña y el Fuenlabrada, según acordó el Comité de Competición.

El cuadro madrileño, a través de su presidente, se mostró eufórico con la decisión. "Se ha hecho justicia. Han sido unos días muy duros. Ahora nos queda jugar un partido muy importante contra el Dépor, aunque luego vayan a reclamar, pero estamos muy contentos", aseguró a 'Marca'.

"Yo siempre me he visto en Segunda, nunca en Segunda B. Jurídicamente no había base para descendernos. Era una locura", dijo Jonathan Praena sobre la posibilidad de un descenso administrativo por el hecho de viajar a La Coruña tras haber dado positivo algunos miembros del club.

Praena fue cuestionado sobre si el Deportivo se presentará. "El Comité de Competiciónm junto con la RFEF y LaLiga, propusieron el día 5 y el siguiente paso es presentarnos en Riazor y disputar el partido. A priori, ya veremos. No tenemos noticias de ellos desde que se suspendió el partido. Entiendo que los jugadores del Deportivo son profesionales y no solo se presentarán, sino que también nos pondrán un partido muy difícil", aclaró.

"Ellos han tenido que defender lo suyo y respeto todas las medidas que han utilizado y la presión. Lo que no puedo compartir es que pidieran el descenso del Fuenlabrada para salvar ellos la categoría. Al final nosotros hemos sido una víctima más de todo esto", sentenció el presidente del Fuenlabrada.

A través de un comunicado oficial, el club quiso celebrar en consonancia con las palabras de su presidente la decisión de Competición.

"Desde el club consideramos que se ha hecho justicia al poder terminar sobre el campo la competición, algo que haremos con la mayor ilusión", expresó la entidad.