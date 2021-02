El fuerte acoso a una leyenda del Arsenal: "Me dijo que mataría a mis hijos"

Paul Merson es un ex jugador y leyenda del Arsenal que ahora trabaja como analista en la televisión y que ha contado un caso de racismo que vivió hace unos seis meses.

El ex futbolista ha explicado todo en el 'Daily Star', donde dijo que este acoso afectó a su persona y a su familia a través de Instagram.

"Tuve una amenanza atroz hace un tiempo por decir que el Manchester United no ganaría la Liga con Martial como delantero centro. Alguien me dijo que tiraría a mi mujer al canal y que mataría a mis hijos", recordó.

Pero Paul Merson no quiso ir a las autoridades para denunciar estos comentarios: "Se lo conté a mi mujer y ambos nos sentamos sorprendidos. Mi agente me preguntó si quería ir a la policía, pero le dije que no porque ese chico no estaba bien. Fue mi culpa por haberlo leído".

Meses más tarde, el ex jugador 'gunner' admitió que debió haber acudido a la policía y lamentó no haberlo denunciado. Además, Paul Merson suele ser atacado por sus adicciones del pasado.

"En días en los que no estoy fuerte y la gente me llama 'drogata' o cosas peores es duro. No necesitas ese tipo de cosas en tu vida", acabó.