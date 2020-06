"El fútbol es injusto y no estamos en ese punto de lucidez"

El entrenador del Barcelona, Quique Setién, parecía algo tocado al término del choque en Balaídos. Eso sí, lamentó que la fortuna no se pusidera del lado azulgrana. "Creo que sí", respondió al ser preguntado si el fútbol había sido injusto con ellos. "No estamos en ese punto de lucidez. Por ejemplo, parece increíble que lo de Gerard no haya entrado. El Barça ha hecho bien muchas cosas. Tendría que haber sido un partido más cómodo", maldijo.

Luis Suárez le trasladó la respuesta de qué le pasaba al equipo fuera de casa. Setién retomó el guante. "No sabría decirte. Podría decir mil cosas, pero no creo que haya una causa única. Tratamos de defendernos con el balón. A veces no puedes atacar porque el rival se encierra, a veces te precipitas. Hay muchos rivales, como este, que tienen muy buenos jugadores, que deciden bien y cuesta. Es verdad que nos gustaría ser más sólidos en muchos aspectos. Somos ofensivos, tratamos de ganar, jugar en campo del rival, y esto a veces da opciones al rival", comentó.

Para Setién, se hablaría de algo diferente de haber mostrado mejor puntería en la primera mitad. "Nos falta contundencia para transformar el juego que hacemos en goles. La superioridad que hemos manifestado en una parte ha sido suficiente para haber resuelto y haberlo afrontado con más tranquilidad. Nos está costando. La situación no está para nosotros. Nos está costando y lastrando porque, además, resta confianza y genera nerviosismo. Son situaciones que hay que aceptar y tratar de cambiar y mejorar", contó.

Aunque fue un palo importante el resultado, que deja un liderato que el domingo puede convertirse en dos puntos de desventaja, no renunció al título, ni mucho menos. "Cada vez tenemos menos margen de error y, en teoría, hay que ganarlo todo y esperar fallos del rival. Nosotros trataremos de seguir sumando todos los puntos. Veremos a ver si tenemos un poco más de solvencia en algunos aspectos que nos faciliten las cosas".

Acerca de Antoine Griezmann, negó haberle castigado; tampoco tuvo malas palabras para el francés. "No me fijo en si los fichajes son caros o baratos para ponerlos. La semana pasada optamos por una alineación y esta por otra. La semana pasada me preguntábais por Ansu y Riqui, esta por Griezmnn. Son decisiones técnicas que tomo, que no son caprichosas. Las tomo en conciencia, creyendo que son lo mejor para el equipo".

También habló de la inclusión de Riqui Puig en el once en detrimento de Arthur: "No compararía a Riqui con Arthur, cada uno aporta una cosa. En un momento determinado, puede venir mejor uno u otro. Además, hay otros jugadores que juegan ahí y están lesionados. Son decisiones difíciles, pero tengo que tomarlas. Lo importante es hacerlo bien cuando salga".