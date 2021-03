El futbolista que aprovechó el confinamiento para ser escritor

Aprovechar el tiempo en el confinamiento. Es lo que hizo el futbolista del Brest Paul Lasne, que mientras se encontraba en casa se dedicó a idear un libro, publicado este 1 de febrero.

'MurMures' salió publicado este lunes y, al contrario de lo que pueda parecer, el fútbol es uno de los temas que no se trata en el ejemplar.

Explicó Lasne que en el supermercado notó "un ambiente tenso" y que "algo ocurría". "Mi mujer me respaldó y me animó a escribir un poco cada día", argumentó a 'AFP'.

'MurMures' es una recopilación de 40 textos, entre crónicas y poemas, en los que explica sus vivencias en el confinamiento provocado por el COVID-19.

"Se puede hacer un paralelismo. El futbolista reinventa cada día su deporte. Aunque los partidos se juegan siempre once contra once, cada jugada se reinventa. Ocurre lo mismo con la escritura, las palabras siempre están ahí, pero podemos asociarlas de mil maneras", explicó en 'So Foot'.