"El futbolista se muere dos veces"

El 'Loco' Abreu se resiste a colgar las botas. Está viviendo su enésima experiencia, ahora en Brasil. A sus 44 años no quiere ponerse fechas, y su objetivo es disfrutar del fútbol hasta que el cuerpo aguante.

Así se lo explicó a 'El País'. "Levantarme por las mañanas, tener esos dolores, entrar al vestuario, escuchar la música, las bromas de los compañeros, las charlas de los entrenadores, calentarte porque las cosas no salen, ponerte contento porque el entrenamiento te ha salido bien, la disputa del día de partido, la concentración… Todo lo que envuelve al día a día del futbolista es lo que me genera placer y me da satisfacción de poder seguir disfrutándolo", explicó.

"Después de un entrenamiento fuerte, llegar a tu casa y sentarte y acostarte y empezar a sentir los dolores musculares genera placer. Se parece al masoquismo", insistió Abreu.

Abreu ha sabido jugar con los tiempos, frenar cuando el cuerpo se lo pedía y apretar cuando así lo sentía. "El fútbol no es solo entrenar y jugar. Hay muchos libros que te ayudan a anticipar el futuro", comentó.

Y explicó cómo ve él la retirada del fútbol. "Los futbolistas morimos dos veces. El jugador muere cuando se retira y deja algo que ama para toda la vida, y muere después cuando Dios toma la decisión de llevarlo", explicó el delantero uruguayo.

"Entonces, en esa primera transición, el haber tenido toda esa preparación te ayuda a saber que llega el momento y es fundamental estar ocupado para que cuando dejes el fútbol, el lunes siguiente te agarre con la cabeza activa y el cuerpo en movimiento sabiendo que tienes una ocupación, algo en qué gastar la energía", añadió.

Aunque pueda resultar sorprendente, Abreu hizo una enconada defensa de la tecnología aplicada al fútbol para alargar las carreras. "Zé Roberto jugó hasta los 44. Kazuyoshi Miura está jugando con 54 en el Yokohama Marinos y cuando ves los vídeos está con buena movilidad, fuerte, bien físicamente", señaló.

"Eso va abriendo una puerta. La nueva metodología del entrenamiento, donde la tecnología ha llevado a la especificidad total de las funciones dentro del campo de juego, hace que los futbolistas no sufran tanto con las lesiones, eviten un gasto articular tan grande como el que tuvieron hasta principios de este siglo", comentó.

Ahí está el futuro para él. "Los estudios del genotipo, que son los análisis sanguíneos que indican qué tipo de alimentación es la más correcta para cada individuo, los entrenadores personales, los nutricionistas, los nuevos terrenos de juego...", insistió Abreu.

"Todo eso ha conspirado para que el jugador que se dedique a su profesión al 100% con pasión y responsabilidad pueda disfrutar mucho más tiempo", dijo también, al respecto.