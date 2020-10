El futuro alternativo de Davies: "McDonald's, os pedí trabajo y no me llamasteis"

Pónganse en esta situación. Les entra hambre a la hora del almuerzo o la cena, acuden a su McDonald's de confianza y, cuando van a pedir una hamburguesa con queso -o una ensalada mixta-, se encuentran con que les está atendiendo... Alphonso Davies.

Claro, en caso de que esto fuera real, el jugador no sería jugador, sino un canadiense más trabajando para ganarse la vída buenamente. Él mismo contó en un vídeo del canal de Youtube que tiene con Jordyn Huitema, jugadora del PSG y su pareja, que la cadena de comida rápida le rechazó.

"McDonald's, si estáis viendo esto, os pedí trabajo en una de vuestras franquicias. No me devolvisteis la llamada, chicos", dijo el jugador. Sus declaraciones, tan curiosas, no pasaron desapercibidas ni en la caja de comentarios, ni en las redes sociales... ni en la web de la FIFA.

Sea como fuera su pasado, cualquier amante del fútbol se alegrará de que no le llamaran, pues, actualmente, es uno de los mejores laterales izquierdos del mundo. Se consagró en el Bayern de Múnich, de donde pasó del filial a ser clave en el primer equipo.