El futuro de Areola no está en el Madrid ni en el PSG: apunta a la Premier

La extraña campaña vivida por Alphonse Areola en el Real Madrid no tendrá continuidad. El meta francés, llegado en extrañas circunstancias para ser suplente de Thibaut Courtois, regresará al PSG tras completar una cesión en la que ha tenido múltiples altibajos.

Aprovechó una lesión de Courtois y el mal momento del belga para mostrar su calidad a comienzos de la 2019-20 hasta el punto de que algunos sectores del madridismo contemplaron su posible titularidad.

Pero aparecieron los errores y la confianza en él se esfumó. Es precisamente esa irregularidad la que ha impedido a este portero asentarse en la élite, pues sus condiciones siempre han sido superlativas.

'L'Équipe' recalcó que no habrá una nueva oportunidad en el Santiago Bernabéu tras el final de esta temporada, pero tampoco en el PSG, pues Keylor Navas, que ha convencido, le cierra las puertas de la titularidad en la capital francesa.

Por ello, el propio medio francés aseguró que el futuro de Areola podría estar en la Premier League. Y todo bajo una curiosa máxima: a la mujer del futbolista le gustaría vivir en Londres, una ciudad en la que Areola encontraría algunos clubes aspirantes a su fichaje.

Con 27 años, el jugador ya no es ninguna promesa y quiere pelear por jugar como titular la Eurocopa de Francia. Rivales por el puesto no le faltarán, pero sobre todo hay uno importante: él mismo. Para estar en la cita continental tiene que jugar, algo que no va a conseguir ni en Madrid ni en París, pero quizás sí en otra capital europea.