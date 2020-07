El futuro de Campaña preocupa al Levante

Es uno de los futbolistas que más ha crecido en el Levante en estos tiempos. José Campaña es un habitual de la rumorología 'granota', y el temor a que pueda cambiar de aires empieza a ser real.

Así lo explicó su entrenador, Paco López, en rueda de prensa, al ser cuestionado por su mediocentro. "No he hablado con Campaña de ese tema, ni dentro se está hablando, pero no nos vamos a engañar", empezó diciendo.

"Hay jugadores que están creciendo muchísimo en este club y Campaña es uno de ellos. La posibilidad siempre existe de que estén y no estén. Tiene contrato ahora mismo y eso es lo único seguro", añadió.

"Uno como entrenador siempre quiere tener a los mejores y al mejor equipo. Hubo otros casos en los que si el jugador quiere crecer y al club le beneficia, la posibilidad puede existir", dijo también, para finalizar.

Campaña tiene contrato hasta 2023 y una cáusula de rescisión de 60 millones de euros. Esta temporada ha jugado 35 partidos (33 como titular), en los que ha hecho dos goles y dado cinco asistencias.