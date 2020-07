"¿El futuro? Me limito a hacer mi trabajo"

El entrenador del Barcelona, Quique Setién, habló antes del derbi ante el Espanyol, donde destacó lo que significa un derbi y habló sobre un futuro al que se refirió Bartomeu.

El presidente del conjunto azulgrana ratificó a Setién para la próxima temporada. "No tenía la sensación de que las cosas podían cambiar. He superado estos momentos que vive el fútbol, me limito a hacer mi trabajo", aclaró el técnico.

Uno de los puntos calientes fue de nuevo el VAR, cuestionado por los estamentos del club. "No he escuchado las palabras del presidente pero lo ha hecho con todo el respeto. Hay situaciones que a todos nos extrañan del instrumento que todos conocemos. Que unas veces se vaya a ver y otras no", dijo Setién.

"Al final tenemos una herramienta extraordinaria pero no se utiliza de manera unificada. Hay que aclarar todo esto porque desconcierta. Al final cada uno lo interpreta a su manera. Sí hace falta que entre los propios colegiados unifiquen este criterio. Saber que si hay un contacto y se mira, hay que mirar todas, o si no aceptar la decisión del colegiado. Siempre hay un equipo en un momento que se ve beneficiado", añadió sobre las críticas al videoarbitraje en los últimos días.

Aseguró Setién que está "bastante contento" no solo con los resultados, sino con "las sensaciones", pese a criticar a los medios de comunicación. "Creo que hemos hecho muchas cosas bien; lo recalco porque sé que vosotros solo os manejáis por el resultado para decidir si un entrenador debe seguir o no. Este es el circo, pero yo tengo mi propio criterio, no me convencéis", afirmó.

"Claro que podemos ganar la Liga. La realidad y las matemáticas lo demuestran", afirmó de forma tajante un Setién que dejó varios nombres en el tintero.

Uno de ellos es Griezmann, protagonista de la victoria ante el Villarreal: "El otro día tuvo una intervención extraordinaria, pero no lo basaría solo en eso. Tiene calidad suficiente como para demostrar su nivel como hizo el otro día; simplemente el otro día hubo un momento de inspiración extraordinaria en el que se asociaron muy bien los tres de arriba".

"El otro día las acciones llegaron a gol con mucho peligro. Esto no suele pasar de manera tan continua y evidente como el otro día. No me guío por un partido, las cosas hay que verlas con perspectivas. Hay muchísimas variables. Lo que te proponen los rivales también influye. Parece que todo depende de ti, pero no es así, también la influencia del rival", explicó Setién.

También habló de Arthur, del que dijo que "sigue entrenando, pone ganas y entusiasmo y trata de hacerlo lo mejor posible". "Luego está las decisión de si quiero alinearlo o no", añadió de un jugador que ha desaparecido de las rotaciones.

Quien no estará ante el Espanyol será De Jong, al que espera ante el Valladolid. "Sería lo ideal. Las sensaciones son cada vez mejores y la idea es que se vaya incorporando", explicó sobre el holandés.

De Arturo Vidal aseguró que le tendrán que preguntar al chileno sobre su futuro, ya que el cántabro cuenta con él, al igual que con todos los jugadores que tienen contrato.

Por último, de Ansu Fati dijo que "va muy bien". "Es un chaval que pone mucho interés y es muy receptivo a la hora de querer mejorar y ampliar su repertorio y condiciones. Va dando pequeños pasos, que son los que lo harán crecer de verdad", añadió.

Habló Setién de que "un derbi no tiene nada que ver con los momentos ni la clasificación", y que "todos van a poner lo máximo" en un partido que puede mandar al Espanyol a Segunda División. "No es culpa del Barcelona, es el proceso de un año que llega a su fin", sentenció.