El Galatasaray aceptará la oferta del Portland Timbers por Falcao

El Portland Timbers será, si Radamel Falcao lo acepta, el nuevo destino del 'Tigre'. El colombiano hará las maletas una vez el Galatasaray ha aceptado la proposición estadounidense.

Fue 'AS' el que aseguró que el club turco dará el visto bueno a la operación, dado el deseo que tiene el futbolista colombiano de probar una nueva aventura, esta vez en la MLS.

"Vive una situación de desgracias. Dejé que lo trataran en España. Tiene un gran carácter y es un futbolista importante. No hay nada que decir sobre su calidad. Creo y sé que Falcao se siente más triste que nadie porque no puede ayudar al equipo. Me reuní con él durante 45 minutos. Esta camiseta será siempre suya, pero lo respetaremos si tiene otra decisión en mente. Falcao es uno de nuestros jugadores más valiosos, independientemente de que juegue o no", llegó a decir en rueda de prensa Fatih Terim.

Así, y después de ver cómo el Inter Miami de David Beckham descartase su fichaje, el destino de Radamel Falcao puede ser el Portland Timbers.