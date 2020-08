El Girona suspira por acabar ya la temporada: "Necesitamos ver el final"

Al Girona se le está haciendo muy larga la temporada. Así lo ha asegurado Quique Cárcel en 'TV3'. "Jugadores y dirección deportiva llevamos un año muy largo, necesitamos ver el final", señaló.

Y es que los problemas se suman para los equipos implicados, que no saben cuándo podrán irse de vacaciones, ni siquiera la fecha del 'play off' de ascenso a Primera División.

"Necesitamos saber una fecha. Tanto a nivel de preparación semanal como para llegar bien al partido. Para los jugadores es complicado, para el cuerpo técnico también y para la dirección deportiva imagínate", explicó Cárcel, que también destacó cómo los jugadores ven que se están quedando sin vacaciones.

Para el Girona, ahora mismo, solo hay un objetivo: regresar a Primera. "Nosotros tenemos en la cabeza un 'play off' de ida y vuelta, pues creemos que tenemos una plantilla larga y a dos partidos tenemos más opciones. Al final entendemos que si la Liga decide otra cosa quizás sea lo mejor. No es fácil. Ahora con los positivos de Almería y Zaragoza han de tomar una decisión. La acataremos", añadió.

Sin embargo, pese a la incertidumbre, el Girona está encarrilando la próxima planificación. "El plan A lo tenemos muy claro, el plan B no tanto. Al final hay un tema de presupuestos. Trabajamos en dos escenarios pero no puedes avanzar nada. Lo que quieres para Primera no viene para Segunda y lo que traerías para Segunda no lo puedes traer porque no sabes si estarás en Primera", concluyó.