El 'Gladbach vaciló al City... ¡porque iba a salir sin delantero!

Después del cómodo 0-2 de la ida, el City lo tiene prácticamente hecho para avanzar a cuartos a costa del 'Gladbach. De hecho, el cuadro alemán bromeó con la alineación de su rival.

Y es que Guardiola decidió sacar un once en el que no había presente ningún delantero. El técnico de Santpedor no quiso arriesgar y dispuso sobre el césped un equipo sin el Kun ni Gabriel Jesus.

Rápidamente, el City citó el tuit a través de su cuenta oficial y respondió de forma irónica: "¿Stones es una broma para ti?". Habrá que ver lo que pasa finalmente en el encuentro.

Manchester 'We Don't Even Need Strikers' City https://t.co/HskXK8o3d2 — Gladbach (@borussia_en) March 16, 2021