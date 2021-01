El goleador turco que con solo 18 años enamora a Chelsea y Arsenal

El fútbol turco está asistiendo al nacimiento de uno de los delanteros llamados a liderar su selección en las próximas décadas. Ali Akman, con nombre (y apariencia) de telenovela, se está poniendo de moda a base de goles.

Solo tiene 18 años y debutó con 17 en un Bursarspor del que ya es líder ofensivo. La campaña pasada metió cuatro goles en 601 minutos, iba entrando poco a poco, pero es que en esta ya ha metido nueve tras ser titular en 18 encuentros.

Aunque se exhibe en la Segunda otomana, Akman ha sido internacional habitual con la Sub 17 y lleva dos partidos en la Sub 21 de Turquía. Por supuesto, su aparición no está pasando desapercibida para grandes europeos.

El 'Daily Mail' cuenta que Akman está decidido a no extender su contrato con el Bursaspor, que acaba este verano, y tanto Arsenal como Chelsea podrían pescarle en verano como agente libre.

No obstante, el citado medio explica que si quieren llevárselo ahora, los turcos aceptarían una oferta de alrededor de 3,5 millones de euros. Akman, con su 1,74 y su ímpetu, empieza a encandilar fuera de Turquía.