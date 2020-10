¿El gran día de Bale?

Tras cuatro partidos disputados, el Tottenham marcha en la séptima plaza. Acumula 7 puntos. Los 'spurs' vencieron en dos ocasiones, empataron un choque y perdieron otro.

Más allá de los resultados, toda la expectación en el Tottenham está puesta sobre Gareth Bale, flamante fichaje del verano. Tras siete años en el Real Madrid, el galés decidió volver a casa.

Bale ya perteneció a los 'spurs' entre 2008 y 2013. Ahora confía en ser aquel jugador que tantas alegrías dio a esa hinchada.

De momento, su redebut no se ha producido, aunque podría ser este domingo ante el West Ham. Su técnico, José Mourinho, no dio pistas sobre si alineará o no a Bale en la quinta jornada de la Premier.

"No puedo asegurarles si va a jugar o no, pero sí puedo decirles que ha trabajado muy bien. ¿Si jugará frente al West Ham? No sé, aún no lo hemos decidido", dijo.

Quizá no sea titular, pero sí cuente con minutos para el deleite de la afición del Tottenham. Sus fieles seguidores confían en que Mou les dé esa alegría.