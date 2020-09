Mikel Merino, uno de los mejores mediocentros del fútbol español, pieza fundametal en la Real Sociedad e internacional con la Selección Española atendió a los micrófonos de 'Radio Marca' para hablar sobre sus objetivos para esta temporada.

"Estoy contento porque sé que el año pasado hice un curso muy completo, jugado bien y teniendo minutos. Ojalá se siga hablando bien de mí y del equipo en general", manifestó.

El centrocampista 'txuri-urdin' hizo gala de sus ganas de brillar: "El halago debilita y no quiero que eso me pase, soy muy ambicioso. Estoy contento con todo lo que he recibido hasta ahora y tengo ganas de mejorar. No me importa hablar sobre mis puntos débiles si así puedo mejorar".

"Son muchas experiencias que conforman un proceso de madurez en el que aprendes de las cosas buenas y las malas. He hecho hincapié en aquello con lo que me quiero quedar para crecer, pero con ganas de seguir en este proceso", agregó.

Además, sobre el duelo de este domingo frente al Real Madrid, confesó: "Es un partido bonito, que te gusta jugar y donde sabes que tienes que dar máximo de tu potencial para que el partido sea nuestro".