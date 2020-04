El Hércules prefiere acabar la temporada, pero se acoge a Sanidad

El presidente del Hércules CF, Quique Hernández, afirmó a 'EFE' que lo más justo para la competición en Segunda B sería terminarla, pero recordó que, ante la gravedad de la pandemia del coronavirus, todos deben seguir las pautar marcadas por los dirigentes de la Sanidad española.

“El Hércules entiende que lo más justo es que se acabara la competición y que cada uno tenga al final lo que se ha ganado en el campo, pero el problema es cómo y cuándo acabarla”, explicó el dirigente, quien dijo que su entidad aguarda con “tranquilidad” las pautas y directrices de las autoridades.

Hernández afirmó en que, en estos momentos, el fútbol es “secundario” ante “las miles de vida” que se ha cobrado la pandemia y la situación económica que se avecina en España durante los próximos meses.

“Es normal que la Federación y LaLiga planteen escenarios A, B y C para el futuro, pero la realidad es que no se puede hacer nada hasta que Sanidad no lo autorice”, insistió el presidente, quien admitió estar en contacto con otros clubes de Segunda B para analizar la actual situación y el futuro escenario.

En el seno del Hércules, según fuentes consultadas por 'EFE', se considera cada vez más probable la decisión de que la temporada se dé por nula, ya que se entiende que, además de los problemas de fechas, será difícil poder contar con tests para todos los jugadores de la categoría y que no todos los equipos, muchos de ellos semiprofesionales, tendrán capacidad para disputar tres partidos por semana.