El héroe del PSG, el cuarto delantero que ni estaba inscrito en la Champions

Choupo-Moting le debe mucho a Edinson Cavani. Aunque el charrúa le haya cerrado todo este tiempo la opción de sumar más minutos, su ausencia fue clave para que estuviese en Lisboa.

El punta uruguayo no renovó con el PSG ni para la disputa de la Champions, una competición que no existía para el germanocamerunés, que no estaba inscrito en ella.

Pero la marcha de Cavani llevó al club a contar con Choupo-Moting en la máxima competición continental. Icardi y Mbappé (Neymar no reza como delantero como tal) seguían por delante, pero ya se había quitado un obstáculo de encima.

A esto se le unieron las circunstancias del partido. A falta de 20 minutos para el final, el PSG perdía por la mínima y Tuchel sabía que tenía que tirar de gente de ataque. Y allí estaba el bueno de Eric Maxim.

Hasta la fecha, Choupo-Moting, que llegó al Parque de los Príncipes en 2018, solo había jugado 18 partidos esta temporada, de los cuales solo fue titular en ocho. Pero cumplió, con seis goles y una asistencia. En total, nueve dianas y tres pases de gol en 49 choques oficiales.

Quién le iba a decir en todo este tiempo que acabaría iniciando la jugada de un 1-1 que llegó ya en el 90'. Pero sobre todo, quién iba a saber que sería él el encargado de, solo tres minutos después, marcar un tanto para la historia del PSG:

Esto no le valió para ser reconocido como el MVP del partido. Al menos, para la UEFA, ya que para otros sí que lo fue. Por ejemplo, Neymar, que no dudó en darle el premio a aquel cuarto delantero que ya nadie olvidará en París.