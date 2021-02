El Hoffenheim incorpora a una perla del Bayern a préstamo

Chris Richards pasa de un club a otro en Alemania para prender la chispa de su calidad. El jugador estadounidense, de tan solo 21 años, deja el Bayern de Múnich para marcharse como cedido al Hoffenheim hasta que acabe la temporada actual. Ambas partes anunciaron el acuerdo.

Esta campaña, su progresión se había visto frenada por varios problemas físicos. No es fácil hacerse hueco en la primera plantilla de semejante entidad, así que concentró sus actuaciones en el filial, donde no pasó desapercibido, aunque no llegó ni a disputar diez encuentros.

Ahora inicia una nueva aventura sin cambiar de país para reivindicarse. Su nuevo club se mostró muy orgulloso de tenerle entre sus filas y así lo transmitió en sus redes sociales. Posó con la elástica del plantel, concedió una entrevista y sonrió ante las cámaras.

"Chris es un defensa fuerte y muy rápido que ya ha comenzado a jugar a pesar de la competencia sobresaliente en la escuadra del Bayern", dijo Alexander Rosen, director deportivo del Hoffenheim, en declaraciones a los medios oficiales del conjunto.