El jugador que ha perdido siete millones de euros en el póker

Era un jugado prometedor en el Arsenal y se ha convertido en una de las decepciones del fútbol. Niklas Bendtner ha sido protagonista en muchas ocasiones fuera del terreno de juego que recorrieron el mundo.

El atacante llegó a amenazar a un taxista con violarlo y fue condenado a 50 días de cárcel que cumplió en su casa. Desde el pasado diciembre, el danés ya no forma parte del Copenhague porque llegaron a un acuerdo para no extender su contrato al no haber convencido al cuerpo técnico.

Esta vez, en un 'reality show', el futbolista ha contado otro pasaje de su vida que le ha llevado a perder varios millones de euros y que tiene que ver con el juego.

"Perdí una fortuna. Jugué mucho al póker durante mi vida y contra jugadores profesionales desde los 19 años. Es difícil saber cuánto perdí, pero diría que unos siete millones de euros", aseguró.

Bendtner explicó que era una mezcla entre peligro, diversión y apuestas, pero que siempre lo tuvo bajo control y no lo considera un problema.

"Hubo una noche que las cosas sí salieron de control y pude haber terminado muy mal, desde entonces juego en partidas de menos dinero. Juego partidas de 13 euros", relató.